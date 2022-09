FIGURA: Taremi (FC Porto)

Regresso às excelentes exibições do iraniano. Taremi abriu o marcador, com um grande golo, depois de já ter assistido Toni Martinez para o segundo golo anulado ao espanhol. O avançado começou, também, a jogada do segundo golo portista, ao isolar Eustáquio, que depois ofereceu o tento a Galeno.

MOMENTO DO JOGO: Dois golos anulados

Toni Martinez fez uma bela exibição, mas foi o azarado deste encontro. O espanhol na tremeu em frente a Andrew, fez dois golos, mas ambos foram anulados por fora de jogo. O resultado podia ter sido bem mais expressivo.

OUTROS DESTAQUES

Vítor Carvalho (Gil Vicente): Excelente exibição do médio gilista. Muito combativo, um poço de força, Vítor Carvalho foi dos que mais lutou para mudar o rumo dos acontecimentos.

Eustáquio (FC Porto): Estreia a titular do canadiano com nota positiva. Andou um pouco perdido no início da partida, mas aos poucos Eustáquio foi-se destacando e mostrando toda a sua qualidade.

David Carmo (FC Porto): Outra estreia dos dragões num jogo com pouco trabalho. Ainda assim, entrou a medo e parecia ter mais medo de falhar do que de ajudar a equipa a construir um resultado positivo. Ainda foi ao ataque tentar a sorte, mas a cabeçada saiu à figura de Andrew.