Félix Correia foi apresentado esta terça-feira como reforço do Gil Vicente.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o extremo de 22 anos chega a Barcelos por empréstimo da Juventus.

Na segunda metade da última temporada, Félix também esteve cedido pela vecchia signora a um clube da Liga, neste caso ao Marítimo, onde fez 15 jogos e dois golos.

Com grande parte da formação feita no Sporting, Félix foi recrutado pelo Manchester City aos leões no verão de 2019. Acabou cedido ao AZ Alkmaar em 2019/20 e rumou à Juventus em 2020. Antes do Marítimo, Félix também foi cedido pelo clube de Turim ao Parma.