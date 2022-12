Declarações do futebolista do Gil Vicente, Fran Navarro, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

«É verdade que marcam um golo muito cedo, mas reagimos bem. A expulsão do Danilo condicionou-nos um pouco, mas é continuar a trabalhar.»

[Participação na Taça da Liga, agora para o regresso à Liga:] «A equipa levava uma boa sequência, sabíamos que era um campo complicado. Agora é concentrar no Santa Clara.»

[Daniel Sousa:] «O mister é sempre positivo connosco e creio que vai ajudar-nos muito. Confiamos completamente na equipa, creio que as coisas vão acontecer.»