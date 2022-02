O avançado do Gil Vicente, Fran Navarro, assumiu que se inspirou nos compatriotas Grimaldo, Mario González e Toni Martínez e que a presença destes jogadores na Liga portuguesa foi uma «motivação extra» para rumar aos gilistas.

«Pensei: 'Se eles fizeram isto, eu também posso'. Esta competição é uma montra para os jogadores que não tiveram uma oportunidade em Espanha. Se souberes tirar proveito disso, podes mudar a tua vida completamente», disse, em entrevista ao Migrantes del Balón.

O avançado espanhol reconheceu que o campeonato luso «está cheio de jogadores muito bons, tanto técnica como fisicamente», mas assume que não conhecia bem a competição. «Conhecia os clubes que jogam na Europa e o Famalicão, que fez um espetacular 2019/20 com Toni Martínez, Álex Centelles, Diogo Gonçalves.»

Navarro confessou ainda que não esperava ser um titular indiscutível. «Achei que teria que conquistar o meu lugar, mas o clube mostrou confiança em mim desde o primeiro dia e o treinador deu-me segurança. No meu primeiro jogo já marquei dois golos. Está tudo a sair melhor do que eu esperava», admitiu.

O futebolista espanhol garantiu ainda que o foco dos barcelenses é garantir a manutenção, apesar de estarem colocados em lugares europeus. «Os adeptos têm-nos apoiado, mas estamos tranquilos porque chegar à Europa não era o principal objetivo do clube no início da temporada. O objetivo principal é a manutenção e, a partir daí, o que vier é bem-vindo. Queremos terminar em quinto, mas se terminarmos em sétimo também será uma boa temporada», vincou.

O avançado do Gil referiu ainda que Samuel Lino é «um jogador muito bom» e veria com bons olhos uma eventual transferência do colega para o Atlético de Madrid. «Marca a diferença. Pede a bola, sabe o que fazer a todo a hora, joga por fora e por dentro, dá boas assistências, faz golos. É jovem, mas já é muito completo», observou.

Formado no Valencia, Fran Navarro, de 24 anos, chegou esta temporada a Barcelos e soma já 11 golos em 23 jogos pelo Gil Vicente.