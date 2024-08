As negociações para a transferência de Gabriel Pereira para o Copenhaga estão a entrar na reta final.

O defesa-central brasileiro foi autorizado pelo Gil Vicente a falhar o treino desta terça-feira e, entretanto, já seguiu de viagem para a Dinamarca, de forma a cumprir a habitual bateria de exames médicos e assinar contrato. A informação foi avançada pelo jornal O Jogo e confirmada pelo Maisfutebol.

As conversas entre os gilistas e o emblema dinamarquês decorriam há vários dias e o AVS acompanhava atentamente o processo. Isto porque a SAD que agora está na Vila das Aves detém 50 por cento do passe do jogador de 24 anos, que em janeiro de 2023 deixou o Vilafranquense para rumar a Barcelos – quando a sociedade ainda estava em Vila Franca de Xira.

O negócio entra agora em fase de conclusão e, salvo um volte-face de última hora, vai mesmo acontecer. Ainda não foi possível apurar os valores da operação financeira, que deverão rondar os cinco milhões de euros, com os barcelenses a salvaguardarem outras condições, nomeadamente prémios por objetivos.

Gabriel Pereira era um dos jogadores mais cobiçados do plantel do Gil Vicente e também tinha interessados em Inglaterra, França e Itália. Em janeiro, os gilistas travaram a saída para o Olympiakos, mas o Leicester e o FC Porto também fizeram contactos.

Na última temporada, o central brasileiro cumpriu 34 partidas e marcou quatro golos. Nesta pré-época, já tinha até envergado a braçadeira de capitão.

Tozé Marreco ainda conta com Rúben Fernandes, Buatu, Josué Sá e Felipe Silva para o eixo central da defesa.