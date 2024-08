Gabriel Pereira, defesa-central brasileiro que trocou o Gil Vicente pelo Copenhaga, por uma quantia a rondar os cinco milhões de euros, pode ver adiada a sua estreia no clube dinamarquês.

É que Gabriel foi suspenso recentemente pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por 60 dias, e ainda multado em 4770 euros, na sequência de agressões entre jogadores e dirigentes num Estrela da Amadora-Gil Vicente, jogado em maio.

Numa nota oficial publicada pelo Copenhaga, o seu novo clube, os responsáveis do emblema dinamarquês dizem que a Federação de Futebol Dinamarquesa (DBU) considera que esta suspensão tem efeito também nas competições do país, ao abrigo dos regulamentos da FIFA.

O clube diz aguardar com expectativa o resultado do recurso interposto pelo Gil Vicente à Federação Portuguesa de Futebol, para saber se pode contar com Gabriel Pereira no início do campeonato (que começa já neste fim-de-semana). Se o recurso for rejeitado, Gabriel só poderá jogar a 1 de outubro.

«Estávamos cientes de que este cenário poderia surgir antes da conclusão do acordo com o Gabriel. O Gil Vicente optou por recorrer da sentença e estamos agora a aguardar a decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Dito isto, nunca tivemos dúvidas sobre as grandes qualidades do Gabriel e, por isso, não tem qualquer influência no nosso desejo de o trazer para Copenhaga», afirmou a diretora-desportiva Sune Smith-Nielsen, em declarações ao site do clube.