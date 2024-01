Avelino Dias e Hugo Vieira são candidatos à presidência do Gil Vicente, informou esta quinta-feira a Mesa da Assembleia Geral do clube de Barcelos.

Dias é o cabeça da lista A, Vieira é o cabeça da lista B.

«Tendo terminado o prazo para entrega de listas concorrentes às eleições para os órgãos sociais do Gil Vicente Futebol Clube, vem a Mesa da Assembleia Geral do Clube comunicar a todos os associados que se apresentaram e foram admitidas a sufrágio duas listas», lê-se, no comunicado.

As eleições do Gil Vicente estão agendadas para o próximo dia 1 de fevereiro, no Estádio Municipal Cidade de Barcelos. Decorrem das 10h00 às 20h00.