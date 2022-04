Ainda não foi desta que o Gil Vicente regressou às vitórias já lá vão cinco jogos sem vencer. Os galos não conseguem encontrar o caminho para conquistar os três pontos e veem cada vez mais o lugar europeu ameaçado.

Já o Paços Ferreira jogava em Barcelos uma cartada importante para tentar, pelo menos, chegar ao 6.º lugar, que poderá dar uma ida às competições europeias – caso o Tondela não vença a Taça de Portugal.

Antunes abriu o marcador para os castores, através de uma grande penalidade, que valeu a expulsão a Ricardo Soares. Os galos responderam no último quarto de hora com um golo do inevitável Fran Navarro.

Perante quase 5.500 espetadores, muitos vindos da capital do móvel, as equipas acabaram por ter de dividir os pontos, não deixando ninguém satisfeito.

Andrew e a trave impediram golos

A crise de resultados em Barcelos e os castigos fez com que Ricardo Soares trocasse metade da equipa que havia alinhado frente ao Famalicão. O técnico gilista deixou de fora por opção Frelih, Zé Carlos e Diogo e por castigo Vítor Carvalho e Fujimoto. Já César Peixoto, apesar da pesada derrota sofrida em Guimarães, trocou apenas dois - Marco Baixinho e Matchoi rederam Nuno Lima e Luiz Carlos.

Os primeiros 15 minutos foram equilibrados, com as duas equipas a medir forças no miolo de terreno. O primeiro sinal de perigo veio do lado visitante, com o guardião gilista a brilhar na baliza. Após livre, Marco Baixinho cabeceou para um fantástico voo de Andrew a impedir o golo.

Os galos responderam pouco depois por Matheus Bueno que, após entrar na área pela esquerda, fletiu para o meio e rematou com estrondo à barra. O jogo continuou numa toada de “agora atacas tu, agora ataco eu” até perto do intervalo. Aí, os gilistas desperdiçaram uma excelente oportunidade. Matheus Bueno, com um passe magistral, isola Lino que acaba por perder muito tempo e foi desarmado. Na sequência, o esférico sobrou para Elder Santana que, com a baliza escancarada, rematou ao lado.

Um golo e um ponto para cada lado

A segunda metade começou com o Paços Ferreira a marcar. Rui Costa viu falta na área de Hackman sobre Butzke e assinalou grande penalidade – e confirmou depois de ir ao vídeo-árbitro. Na conversão, Antunes colocou os castores em vantagem. Andrew ainda adivinhou o lado e tocou no esférico, mas não impediu o golo. Ricardo Soares protestou e acabou por ver o resto da partida na bancada.

Os gilistas sentiram o golo e foram em busca da igualdade. O treinador dos barcelenses refrescou a ala direita, colocando Zé Carlos e Leautey, habituais titulares, e, pouco depois, Fran Navarro. E acabou por ser o avançado espanhol a chegar ao golo. Depois de ganhar espaço na área, rematou à meia volta para o fundo das redes!

César Peixoto tentava responder, refrescando a frente de ataque, mas continuava a ser o Gil Vicente a mandar no jogo e quase chegava à vantagem. Primeiro Elder Santana e depois Navarro viram André Ferreira negar o golo. Até ao final, houve sempre mais pressão dos barcelenses para chegar ao triunfo, perante um Paços Ferreira a tentar chegar à vantagem em contra-ataque.