Ivo Vieira quer aproveitar o embalo do triunfo (3-0) na Taça, frente ao Serpa, para conseguir um bom resultado com o Desportivo Chaves, no domingo, na 10.ª jornada da Liga.

«Este é nitidamente um jogo diferente, com níveis de concentração mais elevados. Vamos encontrar um adversário de um outro patamar, que está a fazer um bom campeonato, mas esperamos aproveitar a vitória da Taça para conseguir outro resultado positivo», analisou o técnico dos galos em conferência de imprensa.

Os flavienses, ao contrário dos gilistas, foram eliminados da prova rainha do futebol português, pelo Valadares Gaia, da Liga 3.

«Quem ganha tem sempre motivação e confiança, e quem perde para uma equipa de um escalão inferior leva sempre um 'murro no estômago' na dimensão anímica. Mas, como disse, esta partida é diferente, terá uma competitividade que exigirá das duas equipas uma maior concentração», frisou.

Ivo Vieira comentou ainda a produção ofensiva do Gil, que marcou três golos em Serpa, um sinal de melhoria em relação ao que vinha a ser feito no campeonato.

«Fizemos três golos e até podíamos ter conseguido mais. A abordagem dos jogadores, num contexto difícil, foi boa. Deram sinais que podemos fortalecer essas características de decisão no último terço, de ataque à profundidade e finalização. Mas não podemos descansar à sombra desses três golos, temos de sustentar o trabalho e foi isso que fizemos durante esta semana», partilhou.

O treinador dos barcelenses foi questionado também sobre o facto de o Desp. de Chaves ainda não ter vencido como visitado.

«A minha responsabilidade é conseguir resultados positivos para o Gil Vicente, é nisso que temos trabalhado, tendo como referência o que podemos fazer e a nossa necessidade de vencer, e não pelo facto de o Desportivo de Chaves ainda não ter vencido em casa», rematou.

O Gil Vicente desloca-se no domingo a casa do Desportivo de Chaves, para uma partida agendada para as 18h00, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.