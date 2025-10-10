O Gil Vicente venceu esta sexta-feira o Paços de Ferreira por 2-1, num jogo-treino disputado em Vila Chá durante a pausa para compromissos internacionais. A figura do encontro foi Agustín Moreira, autor dos dois golos da equipa minhota.

O avançado uruguaio inaugurou o marcador aos 12 minutos e voltou a marcar aos 43, colocando os gilistas em vantagem confortável ainda antes do intervalo. Já na segunda parte, o Paços reduziu por Francisco Ramos, aos 51 minutos, mas o resultado não voltaria a sofrer alterações.

Antes deste duelo, a equipa principal do Gil Vicente realizou um ensaio de 45 minutos com a formação de sub-23, numa oportunidade para dar ritmo de jogo a vários elementos do plantel.

Destaque ainda para o regresso de Tidjany e Carlos Eduardo, que voltaram à competição após lesão e foram utilizados nestes jogos-treino, reforçando as opções de César Peixoto para as próximas semanas.