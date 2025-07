Jordi Mboula já não é jogador do Gil Vicente, anunciou o clube na manhã desta quarta-feira. O avançado tinha contrato com os gilistas até 2026, sendo que chegou a acordo com o clube para rescindir esse mesmo vínculo.

«O Gil Vicente Futebol Clube informa que o jogador Jordi Mboula chegou a acordo para a rescisão do contrato. Desejamos-lhe felicidades na sua carreira profissional», pode ler-se no comunicado.

Mboula chegou a Barcelos no verão de 2024. Pelos gilistas cumpriu 27 jogos, tendo feito um golo e duas assistências. O internacional espanhol Sub-19 fez a formação no Barcelona. Seguiu para o Monaco, de França, onde fez 12 jogos pela equipa principal.

Em Portugal já tinha representado o Estoril Praia, por empréstimo do Mallorca, na época 2021/22. Agora, após o regresso a solo luso pelas portas do Gil Vicente, o jogador encontra-se livre no mercado.