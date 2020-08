Futebolista do Gil Vicente, um negócio numa agência imobiliária, outro numa de viagens, uma marca de roupa e, agora, professor por momentos. Hugo Vieira deu as boas-vindas ao reforço japonês Kanya Fujimoto, com uma aula de língua portuguesa no centro de Barcelos.

Nas imagens publicadas esta terça-feira pelo Gil Vicente, Hugo Vieira surge sentado ao lado de Fujimoto a ensinar-lhe algumas palavras em português.

«Cidade do galo», «obrigado», «de nada», «bom dia», «boa tarde», «boa noite», «eu sou bom jogador» ou «golo» foram algumas das palavras que Hugo procurou instruir a Fujimoto, que disse ainda o nome de alguns jogadores portugueses mais conceituados, de Ronaldo a Pepe, acabando por dizer o nome do próprio Hugo. O melhor mesmo é ver as imagens.

Hugo Vieira tem conhecimento da língua japonesa, uma vez que jogou no Japão, ao serviço do Yokohama Marinos, em 2017 e 2018, servindo dessa forma como uma ponte para a comunicação do atleta asiático.