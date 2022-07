O Gil Vicente anunciou a contratação de Kevin Villodres, extremo de 21 anos, que o Maisfutebol já tinha confirmado no radar dos barcelenses.

O jogador de 21 é visto como o substituto de Samuel Lino, que saiu para o Atlético de Madrid, e aumenta as opções do treinador Ivo Vieira após a chegada prévia de Juan Boselli.

Os detalhes do negócio com o Málaga não foram divulgados. A imprensa espanhola falou de um empréstimo com opção de compra na ordem dos 1,5 milhões de euros.