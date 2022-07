O Gil Vicente vai defrontar o vencedor do jogo Ruzomberok-Riga na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência. Portanto, o clube de Barcelos joga a primeira mão ou na Eslováquia ou na Letónia e a segunda no Minho.

O Ruzomberok foi o segundo classificado na Eslováquia, a onze pontos do campeão Slovan Bratislava. Na sua história, conta com um título de campeão em 2005/06.

Já o Riga FC foi quarto na Letónia, atrás do campeão RFS e do Valmiera e o Liepaja. O Riga FC foi campeão do país em 2018, 2019 e 2020 e perdeu o título na última época para o RFS.

Já o Vitória de Guimarães defrontará o Hajduk Split, da Croácia, se passar o Puskas Akadémia na 2.ª pré-eliminatória. O clube foi segundo classificado na liga croata, a sete pontos do Dínamo Zagreb. O Hajduk tem um longo historial de títulos, muitos deles conquistados ainda na antiga Jugoslávia. A última vez que foi campeão croata foi em 2004/05, porém.

Eis o que ditou o sorteio:

Caminho principal:

Vencedor Spartak Trnava-Newtown / Vencedor Rakow-Astana

Vencedor KUPS-Milsami Orhei / Vencedor Liepaja-Young Boys

Vencedor Pogon Szczecin-Brondby / Vencedor Basileia-Crusaders

Vencedor AIK-Vorskla / Vencedor Valmiera-Shkendija

Vencedor Ararat Arménia-Paide / Anderlecht

Vencedor SJK Seinajoki-Lillestrom / Vencedor Antuérpia-FC Drita

Vencedor Sparta Praga-Viking / Vencedor Motherwell-Sligo Rovers

Vencedor Suduva-Viborg / Vencedor Torshavn-Tre Fiori

Vencedor CSKA Sofia-FC Makedonija / Vencedor St. Patrick’s Athletic-Mura

Vencedor Breidablik-Buducnost Podgorica / Vencedor Basaksehir-Maccabi Netanya

Hadjuk Split / Vencedor V. GUIMARÃES-Puskás Akadémia

Dundee United / Tuzla City-AZ Alkmaar

Vencedor Botev Plovdiv-Apoel / Vencedor Kyzylzhar Petropavlovsk-NK Osijek

Vencedor Molde-Elfsborg / Vencedor Kairat Almaty-Kisvarda

Zorya / Vencedor Vllaznia-U. Craiova

Vencedor Vikingur-Dunajska Streda / Vencedor Saburtalo-FCSB

Vencedor Aris Limassol-Neftçi / Vencedor Rapid Viena-Lechia Gdansk

Vencedor Koper-Vaduz / Vencedor BATE Borisov-Konyaspor

Vencedor Ruzomberok-Riga FC / GIL VICENTE

Lugano / Vencedor Hapoel Beer Sheva-Dínamo Minsk

Vencedor Sepsi-Olimpia Liubliana / Vencedor HNK Rijeka-Djurgardens

Wolfsberger / Vencedor Gzira-Radnicki

Vencedor Levski Sofia-PAOK Salónica / Vencedor Velez-Hamrun Spartans

Vencedor Fehervar-Gabala / Vencedor Petrocub Hincesti-KF Laçi

Vencedor Zire-Maccabi Tel Aviv / Vencedor Gomel-Aris Salónica

Twente / Vencedor Union Luxembourg-Cukaricki

Vencedor St. Josephs-Slavia Praga / Panathinaikos

Jogos do caminho dos campeões

Vencedor Víkingur Reiquejavique-The New Saints / Vencedor Lech Poznan-Dínamo Batumi

RFS / Vencedor Hibernians-Levadia Tallinn

Vencedor La Fiorita-Ballkani / Vencedor Sutjeska-KÍ

Vencedor Tirana-Zrinjski / Vencedor Tobol Kostanay-Lincoln Red Imps

Shaktyor Soligorsk / Vencedor Cluj-Inter Club d’Escaldes