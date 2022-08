O Gil Vicente foi bastante aplaudido pelos adeptos presentes no estádio Cidade de Barcelos, após a eliminação da Liga Conferência.



No final, os adeptos reconheceram o mérito e o esforço do plantel que disputou pela primeira vez as provas da UEFA. Recorde-se que os gilistas superaram o Riga na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da competição, acabando por cair apenas contra o AZ Alkmaar.



Por isso, e apesar da derrota por 6-0 no conjunto das duas mãos, a equipa técnica liderada por Ivo Vieira e os jogadores saíram do relvado sob uma enorme ovação.



Veja: