Juan Boselli foi o autor do primeiro golo de sempre do Gil Vicente nas competições europeias.

O avançado uruguaio assinalou o momento histórico com uma execução técnica sublime. Recebeu da esquerda, levantou a bola com o pé esquerdo e, sem deixar cair e com o mesmo pé, rematou fortíssimo e colocado para o 1-1 final diante do Riga.

Veja o momento: