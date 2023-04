Andrew, jogador do Gil Vicente, em declarações à Sport TV, depois do empate, em casa, com o Sporting (0-0), em jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga:

Andrew acabou por ser determinante para segurar a pressão do Sporting esta noite.

- A nossa equipa estava bem preparada para a partida, sabíamos que não ia ser um jogo fácil, o Sporting é uma das grandes equipas do futebol português, mas estivemos muito aguerridos, lutámos até ao fim e, graças a Deus, conseguimos sair com um ponto. Não era o que queríamos, queríamos a vitória, mas demos uma resposta importante para seguirmos na competição.

O Gil Vicente nas últimas semanas venceu o FC Porto e empatou com o Sporting. É uma equipa talhada para os jogos grandes?

- Somos uma equipa que trabalha muito forte, preparamos-nos para cada jogo. Nos jogos grandes há uma vontade um pouco maior de poder fazer história. Só temos de parabenizar a equipa por estar sempre equilibrada, concentrada e focada na partida.

Na segunda parte o Sporting pressionou muito, mas tirando os golos anulados, não houve muitos lances de perigo junto da baliza do Andrew. O mérito do Gil Vicente foi saber sofrer, saber manter-se compacto?

- Sabíamos que não ia ser fácil, pela grandeza do Sporting. Foi um jogo em que o Sporting acabou por ter um pouco mais de volume do que a nossa equipa, mas nós tivemos bastante equilíbrio, concentração, não sofremos muito. O importante foi termos somado pontos.