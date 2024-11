Bruno Pinheiro espera dificuldades na receção ao Boavista, na 10.ª jornada da Liga. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador do Gil Vicente alertou para a vontade de as «Panteras» retomarem a via dos pontos.

«Prevejo um jogo muito difícil. Quando a dificuldade é extrema, cria-se um ambiente nos grupos que pode fazer a diferença. Sinto que o Boavista está a tentar construir algo em torno de um ambiente muito difícil. No mínimo dos mínimos, teremos de igualar a vontade dos jogadores do Boavista, senão superar, porque eles têm mostrado uma enorme vontade.»

«As equipas em casa têm sempre vantagem, pelo conforto dos seus adeptos. Jogámos sempre para ganhar em casa e ganhar fora. Não perdemos os jogos [fora] pelas deslocações. Perdemos, porque os adversários foram melhores. Há que saber reconhecer quando os adversários são melhores», argumentou Bruno Pinheiro.

O treinador de 48 anos pediu, assim, uma resposta ao desaire nos Açores, diante do Santa Clara (2-1), na nona jornada.

O Gil Vicente, 10.º classificado, com 10 pontos, receberá o Boavista (15.º, seis pontos), na noite deste sábado (20h30). O encontro contará com arbitragem de Sérgio Guelho e será para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.