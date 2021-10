O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Gil Vicente (2-2), em jogo da oitava jornada da Liga:

«Não me posso queixar do resultado, é mais um jogo a pontuar. Mas sinto-me triste pela exibição, fizemos o primeiro golo e a partir daí... parece que o golo nos fez mal. Acho que hoje foi o pior jogo desde que estou no Estoril. Nunca encontrámos o que queríamos. Não tenho nada a apontar aos jogadores, mas fico incomodado porque a parte tática é responsabilidade minha e como tal devo ficar triste.

[Erros na primeira fase de construção] Vamos ter de aprender, temos dois centrais que vieram este ano, a nossa fase de construção depende deles e este processo leva muito tempo. Da próxima vez será mais fácil e creio que iremos melhorar. Mudar? A vantagem que temos é ali, o jogo assim o diz, não podemos deixar de o tentar fazer, a nossa filosofia é essa. quando temos a bola são 11 contra dez, se não conseguirmos jogar com dois homens a mais no meio, não sei onde conseguiremos jogar.

[Chiquinho] O Chiquinho tem muitas ferramentas que ele ainda não sabe que as tem, ainda está a descobrir. Isso leva tempo, às vezes é a questão de haver um clique. É um desequilibrador nato. É uma questão de tempo até aprender outras coisas.

[Plano B é sempre também baseado numa saída em posse?] O plano B é aprender a fazer bem o plano A. Estamos a falar do Estoril-Praia, um dos clubes com orçamento mais baixo da Liga, e saímos frustrados com um empate frente ao Gil Vicente, uma belíssima equipa. Isso tem tudo a ver com as expectativas e as ambições. Acho que não fomos melhores do que o adversário e obviamente fico incomodado. Temos de potenciar este plantel e ir ao encontro das nossas ambições.»