Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, rejeita qualquer deslumbramento com a última vitória, frente ao FC Porto (3-1), e assumiu que o foco, agora, está apontado ao embate com o AVS, o jogo que encerra a 19.ª jornada da Liga na segunda-feira (20h15).

«Os festejos não foram assim tantos. Valorizamos muito a vitória e os três pontos, mas da mesma forma que o fizemos em outros jogos. Logo à seguir à boa disposição, voltamos ao normal no dia seguinte e não será aí que as coisas podem correr mal neste jogo com o AVS», começou por vincar o técnico dos minhotos, na antevisão à partida.

O líder dos galos desvalorizou o facto de o AVS ser o atual antepenúltimo classificado do campeonato, esperando um jogo de dificuldades. «A tendência é olhar para a tabela classificativa e ver o AVS lá em baixo. Mas a realidade é que com este treinador [Daniel Ramos], em sete jogos do campeonato, só perderam o primeiro com o Sp. Braga e agora este último com o Nacional», analisou.

O técnico lembrou que após um desaire «é normal que as equipas queiram reagir», esperando, por isso, um adversário «focado e moralizado». «Acredito que será um AVS a querer dar uma resposta diferente, mostrando-se focado e moralizado por terem estado ativos no mercado», completou.

Em relação ao mercado, e no que toca às mexidas no plantel barcelense, Bruno Pinheiro abordou as contratações do avançado Carlos Eduardo (ex-Felgueiras) e do médio Sérgio Bermejo (ex-Saragoça), explicando que os atletas ainda não estão disponíveis para este jogo. «O Carlos Eduardo é um avançado possante, que tem feito golos e está num bom momento. Foi uma oportunidade e temos esperança que se adapte à nossa forma de jogar. O Sérgio [Bermejo] era uma necessidade que tínhamos para o corredor direito, embora também ache que pode jogar pelo corredor central», explicou.

Bruno Pinheiro disse ainda que apenas tinha pedido um extremo direito aos responsáveis do clube, mas não descartou que ainda possa haver mais entradas. «Até ao final do mercado, se o clube entender que há oportunidades de negócios, poderá chegar mais gente. É uma questão de se redefinir o plantel», afirmou, antes de revelar que o avançado Cauê dos Santos «provavelmente irá sair».

Para este jogo com o AVS, o Gil Vicente não pode contar com o médio Yaya Sithole, que recupera de lesão, além do treinador que foi expulso frente ao FC Porto.