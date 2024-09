O treinador do Gil Vicente considerou que a equipa minhota terá pela frente um Casa Pia moralizado, mas garantiu que esse também será o espírito dos seus pupilos no jogo marcado para este domingo em Barcelos.

«Este grupo tem trabalhado muito bem. Os jogadores têm sido inexcedíveis no que lhes é pedido. A preparação foi tranquila e normal. Vamos ter um Gil preparado para o jogo que aí vem, contra um adversário muito motivado por duas vitórias consecutivas. Mas também estaremos motivados, com vontade de ganhar o jogo», disse Bruno Pinheiro em conferência de imprensa.

Nos últimos quatro jogos - todos desde a chegada de Bruno Pinheiro - o Gil não somou qualquer derrota e o técnico do Gil mostrou-se satisfeito com as resposta dos jogadores. «Temos trabalhado muitos conceitos associados ao plano de jogo, o que não nos permite consolidar outras ideias, mas os jogadores têm as 'ferramentas' para fazer o pretendido em cada semana e transformam-se em jogo. Querem muito ganhar. São muito competitivos. Não me imagino a trabalhar com o grupo sem essa característica. São fantásticos nesse aspeto», considerou.