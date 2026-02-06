César Peixoto está convencido de que o Gil Vicente pode fazer mais vinte pontos e estabelecer um novo máximo pontual na I Liga, frisando a ambição de ganhar na visita a Moreira de Cónegos, no sábado (15h30), em jogo da 21.ª jornada.

O recorde de pontos da equipa de Barcelos é de 53 pontos e o treinador dos gilistas diz ser possível alcançar mais 20 o que, somados aos atuais 34, estabeleceria novo máximo pontual na Liga.

Recorde de pontos é possível esta época?

«Sim, é possível [atingir essa marca], há muitos pontos em jogo e tenho demonstrado, não só por palavras, que vamos lutar sempre pelos três pontos. A equipa não abdica da fome de querer vencer e isso é que me faz acreditar que é possível fazer esses 20 pontos. Claro que acredito que seja possível.»

Sobre a visita a Moreira de Cónegos

«É um campo mais pequeno, com características muito próprias, que torna tudo muito mais difícil. Além disso, tem uma boa equipa, muito competitiva, que está a fazer um bom campeonato, tem jogadores do meu tempo de quem gosto muito, bons jogadores. Antevejo um jogo extremamente difícil, em que temos que estar a mil por cento, muito ligados, mas sabemos o que temos que fazer para lutar pelos três pontos.»

Luta pela Europa, com o Gil Vicente no quinto lugar, com 34 pontos, e o Moreirense no sexto, com 30

«Todos os jogos são difíceis, faltam muitos jogos e vai haver cinco ou seis equipas por ali [por uma vaga europeia] e a que for mais consistente é que terminará mais acima. Claro que, se vencermos, cavamos um fosso para este adversário.»

O Moreirense consente mais golos (28) do que os que marca (27)

«Não olhamos para os números, porque acho que não traduzem tudo das equipas, mas para as dinâmicas, onde pode estar o espaço para ferir o Moreirense, uma equipa muito competitiva e a classificação reflete essa qualidade.»

Sobre o «bis» de Gustavo Varela frente ao Famalicão

«É um jogador em quem acreditamos muito, tem sido muito importante para nós. Com a saída do Pablo [para o West Ham], foi titular sete vezes, mas não estava a conseguir marcar, talvez pelo peso da substituição do Pablo, mas ele é um miúdo, primeiro ano de I Liga, temos que perceber isso e também é importante trabalhar o lado mental para depois eles darem uma resposta. Marcou dois golos. Foi o melhor que lhe podia ter acontecido, foi uma grande resposta porque um ponta-de-lança depende muito dos golos e ele já estava um pouco frustrado.»

Boletim clínico

Martín Fernandez está de volta às opções após castigo, mas Mutombo, lesionado, continua de fora.