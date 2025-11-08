César Peixoto exigiu «humildade» para a visita do Gil Vicente (4.º) ao “aflito” AVS (18.º), em encontro da 11.ª jornada da Liga agendado para domingo (15h30). Em conferência de imprensa, neste sábado, o treinador dos “Galos” garante que não olha para a tabela.

AVS aflito

«Vai ser uma deslocação difícil. É verdade que estamos numa fase positiva, mas temos de continuar a ser humildes e não nos iludirmos com a nossa posição. O AVS é uma equipa que está a crescer, que tem qualidade e, com certeza, nos vai vender cara a vitória. No mínimo, temos de igualar em termos de capacidade de trabalho e intensidade para, depois, impormos a nossa qualidade. Conheço perfeitamente a situação em que eles estão. Tenho a certeza de que vão encarar o jogo como se fosse uma final.»

Renovação até 2027

«Reconheço que, nesta fase, não estou tão dependente dos resultados, mas não sou diferente dos outros. Se não der continuidade, as coisas não vão correr bem para o meu lado.»