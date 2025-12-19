César Peixoto, treinador do Gil Vicente, antevê a receção ao Rio Ave, no sábado (18h00), para a 15.ª jornada da Liga:

Confiança num bom resultado

«Estou confiante, muito confiante até. No último jogo, apesar de não termos vencido, controlámos todos os momentos e voltámos a ser o Gil Vicente que somos. Faltou-nos um golo para desbloquear, sermos mais eficazes no momento da decisão, mas jogámos fora de casa como uma equipa grande. Estamos de volta ao trilho que queremos.»

Situação clínica de Pablo

«O Pablo já tem treinado com a equipa, mas ainda de forma condicionada. Tem de haver aqui uma gestão, mas é um jogador que passa a contar para nós.»

Atenções redobradas a Clayton e não só

«O André Luiz também é um jogador muito perigoso nas transições, no um contra um. Têm o Clayton, o Olinho e uma série de bons jogadores. O Rio Ave é uma boa equipa, mas a nossa ideia de jogo vai lá estar. Não vamos mudar nada de especial, apenas algumas coisas que se alteram estrategicamente em função do adversário.»

Ausências de Buatu e Konan

«São dois jogadores importantes para nós, que têm jogado os jogos praticamente todos, mas temos soluções dentro do plantel. O Espigares entrou muito bem, já fez dois jogos seguidos, e o Marvin [Elimbi] está recuperado. Na esquerda, temos o Mutombo lesionado, mas o Hevertton treinou na posição e está preparado. A equipa vai estar competitiva. Não de forma exatamente igual, mas não sou de me agarrar a desculpas.»