César Peixoto, treinador do Gil Vicente, considera que a deslocação a Arouca, em jogo da 16.ª jornada da Liga, representa uma oportunidade para a equipa «fazer história», num terreno onde nunca venceu. O duelo está marcado para as 15h30 deste domingo.

Sobre o Arouca que não sofreu golos nos últimos dois jogos

«O Arouca é uma boa equipa, tem bons jogadores e é sempre um campo difícil para o Gil Vicente. Historicamente nunca lá ganhámos, mas sabemos o que temos feito, o nosso crescimento e o momento em que estamos. A equipa está confiante e acreditamos que podemos ir lá fazer um bom jogo.»

Galos nunca venceram os lobos num total de doze jogos (17 em todas as competições)

«É mais uma motivação saber que nunca vencemos lá, mas a motivação é intrínseca nesta equipa. Temos batido recordes no clube e o que queremos é lutar pelos três pontos, voltar às vitórias e dar seguimento ao processo. Seria importante terminar o ano a vencer, porque estes jogadores merecem.»

Gil Vicente não vence há cinco jogos, mas nesse período só perdeu uma vez (quatro empates)

«Nos dois últimos jogos, por exemplo, fomos completamente dominadores durante 90 minutos. Criámos muitas oportunidades e fizemos muito mais remates do que os adversários. Faltou-nos a concretização, mas isso faz parte do processo. Sabemos que a bola vai entrar e não duvidamos do caminho que estamos a percorrer.»

Regresso gradual do avançado Pablo, melhor marcador da equipa

«O Pablo é um jogador importante, pelos golos e pelo trabalho que faz, mas somos fortes independentemente de quem joga. O plantel tem soluções para todas as posições. Ele está a recuperar ritmo [após lesão], não está ainda para 90 minutos, mas está apto e o tempo que jogar será para ajudar a equipa.»

Ausências de Buatu e Konan, ao serviço das respetivas seleções na CAN 2025

«Fico muito feliz por eles. Claro que fazem falta, são importantes dentro e fora de campo, mas merecem viver esse momento. Cabe-nos encontrar soluções e continuar competitivos.»

Gestão de jogadores em risco de exclusão por cartões [Zé Carlos, Santi García e Pablo] antes da receção ao Sporting

«Jogamos sempre para ganhar, não há gestão de cartões. Não vou permitir que ninguém facilite. Se facilitar, sai do campo. Vamos a jogo com os melhores para vencer o Arouca. O Sporting é depois.»