César Peixoto, treinador do Gil Vicente, lança, em conferência de imprensa, a visita a Tondela, para a 29.ª jornada da Liga (segunda-feira, 20h15), num jogo que terá a arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto:

Antevisão do jogo

«Antevejo um jogo difícil, num estádio onde é sempre complicado jogar. Por isso, temos de estar 100 por cento focados. Sabemos que o Tondela tem uma equipa com qualidade, que podia perfeitamente ter mais pontos. Temos de estar sempre em alerta.»

Análise ao adversário

«É uma equipa que está aflita na tabela classificativa e que vai fazer deste jogo uma final. Tem de somar pontos o mais rápido possível para tentar manter-se na I Liga. Vamos lá para conquistar os três pontos, mas sabemos que temos de ser consistentes.»

Possibilidade de aproveitar deslizes alheios

«Fico contente que os adversários não tenham vencido, mas estamos focados no nosso processo, em nós próprios, em fazer bem as nossas coisas para sermos competitivos nos nossos jogos. Depois, no final, faremos as contas. Não estaremos preocupados com a equipa A, B ou C. O importante é sermos competitivos e consistentes.»

«Para estarmos na posição em que estamos é porque temos feito muita coisa bem. Então, temos de continuar a querer fazer o que temos feito e melhorar. Temos de estar sempre ligados a 100 por cento e sermos consistentes como temos sido ao longo do campeonato.»

Alegado interesse do Benfica na sua contratação

«Respeito muito o Benfica, respeito muito o treinador do Benfica, respeito muito o Gil Vicente. Só estou focado no jogo que temos com o Tondela e em terminar muito bem a época. Falar mais do que isto não faz sentido.»

Baixas no Gil Vicente

Zé Carlos Ferreira (castigado), Elimbi, Héctor Hernández e Bamba (lesionados).