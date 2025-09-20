César Peixoto, treinador do Gil Vicente, manifestou-se consciente das dificuldades do encontro frente ao Estoril, domingo às 18h00, para a 6.ª jornada da Liga, mas deixou claro que o objetivo é ficar com os três pontos.

Equipa procura terceira vitória consecutiva

«Estamos moralizados, mas não deslumbrados. Vencemos em Braga (na última jornada), mas isso não chega, porque no futebol tudo muda muito depressa. Queremos a terceira vitória consecutiva, algo que ainda não conseguimos neste campeonato, mas conscientes das dificuldades»

Campeonato ainda é longo

«Temos noção de que ainda falta muito campeonato e de que há um longo caminho pela frente. O que importa é continuar a trabalhar com seriedade, manter os pés no chão e olhar para o Estoril com respeito»

Estoril tem jogadores fortes no ataque

«O Estoril tem jogadores fortes do meio-campo para a frente, mas nós também temos sido coesos. Ajustamos sempre pequenos aspetos em função do adversário, mas nunca abdicando do nosso ADN. Por isso acredito que será um bom jogo, com qualidade, mas onde queremos ficar com os três pontos»

Desempenho atual positivo e com espaço para evolução

«Os jogadores têm qualidade, são inteligentes e agarraram a nossa ideia. Felizmente, as coisas têm corrido bem, mas também sabemos que ainda há muito para crescer. A equipa sente-se confiante no processo e no futuro»