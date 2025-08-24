César Peixoto, treinador Gil Vicente, em conferência de imprensa, depois do empate na visita ao Famalicão (0-0), em jogo da 3.ª jornada da Liga:

«Faltou-nos a eficácia e uma melhor definição no último terço, mas acho que controlámos bem o Famalicão. É um ponto que sabe a pouco. O Famalicão, naturalmente, equilibrou na segunda parte, mas, sem ser na parte final, nunca nos criou grande perigo.

Gil Vicente teve mais posse de bola, rematou mais, mas soma apenas um ponto

«Foi um bom jogo da minha equipa, em casa de um bom adversário. Tivemos mais remates e mais posse de bola. Levar um ponto é sempre bom, mas queríamos os três. A equipa defensivamente está coesa e cresceu muito com bola. Conseguimos desbloquear a pressão do Famalicão, mas, como disse, faltou-nos eficácia».