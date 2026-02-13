Gil Vicente e Sp. Braga defrontam-se este sábado, a partir das 20h30, em Barcelos, em jogo da 22.ª jornada da Liga, separados apenas por dois pontos, mas César Peixoto garante que a sua equipa não olha para a luta pelo quarto lugar como um «peso», mas sim como um «estímulo competitivo».

Quarto lugar em cima da mesa

«Sinceramente acho que é uma motivação e não uma pressão. É sempre desafiante jogar contra o Braga, sabendo que é um quarto grande em Portugal, tem bons jogadores, boa equipa e num estádio com muita gente. Vejo esta pressão como positiva, uma motivação extra.»

Gil Vicente passou boa parte da primeira volta no quarto lugar

«Andámos praticamente sempre ali, quarto, quinto e até já estivemos em terceiro lugar. Essa pressão já não tem o peso que teve no passado. É uma pressão positiva e nunca pode ser negativa.»

Estratégica para o duelo minhoto

«São duas boas equipas, com campeonatos muito consistentes. O Sporting Braga está numa fase ascendente, tem bons jogadores, e por isso espero um jogo de grande dificuldade (…) Não há um objetivo específico de classificação. O objetivo é, em todos os jogos, lutar pelos três pontos, independentemente do adversário. Depois, no final, fazemos as contas.»

Manutenção assegurada permite estabilidade

«É muito importante para o clube garantir mais um ano na I Liga. Isso permite crescer internamente e externamente, e os resultados que temos apresentado esta época refletem esse crescimento.»

Gil venceu Braga na primeira volta (1-0)

«O Sp. Braga está mais forte, mais estável, investiu no mercado e manteve a base da equipa. Vai criar-nos muitas dificuldades, mas estaremos preparados (…) Mais do que olhar para o adversário, olhamos para nós, para o que podemos fazer e para a forma como podemos impor a nossa identidade.»

Boletim clínico

A equipa de Barcelos parte para este desafio na máxima força, pois apenas têm lesionado o defesa Mutombo.