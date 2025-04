César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após vitória por 1-0 frente ao Farense:

«Foi um jogo onde fomos justos vencedores. Foi uma primeira parte completamente dominada por nós, entrámos muito pró-ativos, muito agressivos a roubar muitas bolas no meio-campo ofensivo e faltou definir melhor no último terço.

Na segunda parte, não entrámos bem, mérito do Farense que subiu as linhas, foi mais agressivo na pressão e aí tivemos mais dificuldade porque sentimos a ansiedade de somar pontos em casa e já não conseguimos criar. Tivemos de mexer no jogo e quem entra vem com uma energia positiva e deu à equipa o que precisava. Fizemos um golo que acho que é merecido porque fomos claramente a melhor equipa. Parabéns aos jogadores que deram tudo. Era importante os três pontos para nos dar conforto na tabela e acabámos por vencer bem.

[a equipa pode soltar-se mais com a manutenção quase garantida?] Está tudo ligado. Confiança, vitórias, tabela classificativa. A equipa sofreu muito durante a época e acabámos por conseguir esta segunda vitória seguida, sem sofrer golos. A equipa está competitiva, consistente e nos últimos cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. Agora temos mais três jogos e temos de ser sérios, temos de continuar a trabalhar. Isso pode soltar a equipa e conseguirmos, com bola, ter um jogo mais dominantes ainda e acho que a equipa vai acabar bem o campeonato. A equipa tem uma deslocação difícil a Alvalade, mas que vamos trabalhar para fazer um bom jogo.

As vitórias trazem confiança, subir na tabela traz confiança, é natural os jogadores estarem felizes. Estamos no caminho certo, matematicamente ainda não está, mas o mais difícil está feito. Parabéns aos jogadores, tenho muito orgulho do que eles cresceram enquanto grupo».