César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Moreirense:

«Acho que o resultado que foi demasiado castigador para o Gil Vicente. Fomos a equipa com mais oportunidades, que na segunda parte, depois do golo, quisemos jogar. A primeira parte foi algo receosa, as duas equipas muito iguais e com uma ideia de jogo muito parecida. Uma primeira parte muito equilibrada, com maior segurança do Moreirense.

Tivemos uma entrada em falso na segunda parte e numa bola parada acabamos perder o jogo. No lance do golo houve duas faltas que não foram assinaladas para nós e acaba por ser decidido o jogo. Depois disso, mexemos no jogo, quem entrou, veio com vontade de ajudar e fomos a única equipa a querer jogar. O Moreirense agarrou-se aos pontos, muito antijogo, a passar tempo, e, mesmo assim, criámos três ou quatro oportunidades de golo. No mínimo merecíamos o empate. A equipa acreditou até ao fim e este é o caminho.

[A equipa rendeu mais depois das substituições. Arrepende-se de não ter entrado logo com essa equipa?] Não vejo as coisas dessa maneira. Vejo a primeira parte mais amarrada taticamente entre duas equipas que se conhecem bem. Depois, volto a dizer, a equipa entra algo receosa e só depois de sofrer é que desbloqueou. Ainda no jogo anterior praticamente a mesma equipa fez um grande jogo com o Boavista. Na primeira parte as equipas vêm com o plano bem estudado e é mais difícil. O Moreirense abdicou praticamente de atacar e nós aí metemos dois avançados, houve mais dinâmica, e conseguimos criar situações para empatar».