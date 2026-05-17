César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na conferência de imprensa que se seguiu à derrota diante do Sporting (0-3), no Estádio de Alvalade, na última jornada da Liga 2025/26.

Um jogo com duas partes bem diferentes

«Sim, concordo, foi uma primeira parte com uma equipa receosa, com dificuldades e o Sporting dominou completamente. O Sporting chega ao intervalo a ganhar por 2-0 e bem. Na segunda parte mudámos chip em termos mentais, já não tínhamos nada a perder. Podíamos ter complicado a vida ao sporting. Acho que estivemos melhor do que o Sporting e podíamos ter feito um golo e complicar o jogo. Acho que o terceiro golo no final do jogo acaba por ser injusto para o que fizemos na segunda parte.»

Chegou-se a falar no seu nome para o Benfica

«Tenho contrato com o Gil Vicente e não sei nada disso.»

Balanço da época do Gil Vicente?

«Mudámos 16 jogadores, viemos de baixo e andámos sempre entre os seis primeiros. Acabam por sair o Pablo e o Andrew a meio da época, mas isso faz parte da estratégia do Gil, é um clube que tem de vender. Mudámos muitos jogadores, mas acho que foi uma época fantástica para o Gil Vicente, batemos recordes do clube e lutámos até ao final pela Europa. Nesta ponta final senti a equipa com esse poder de lá chegar. O objetivo principal era a manutenção, depois eram os 45 pontos e fizemos 50. Acho que valorizámos o campeonato português. Muito orgulhosos por tudo o que fizemos. Não temos a obrigação de ganhar todos os jogos, mas temos a obrigação de entrar em todos os jogos para ganhar.»

Em termos pessoais, quais os objetivos que tem para o futuro?

«Tenho muita paixão. Acho que gosto mais de ser treinador do que jogador. Enquanto jogador fiz muitas asneiras na carreira, como treinador quero ser melhor».

Despedida de Zé Carlos

«Quer um contrato melhor para ele e para a família. Foi sempre o primeiro a dar tudo dentro de campo, teve um papel muito importante, dentro e fora de campo. Já lhe disse obrigado por tudo, foi sempre uma referência para os colegas e o que lhe desejamos é que tenha a maior sorte do mundo.»

Preparado para subir de patamar?

«Sou muito feliz no Gil Vicente. Salvámos o Gil na primeira época, melhorámos a equipa, contratámos jogadores e terminei uma época completa. Isso foi muito importante. Estou preparado para tudo e mais alguma coisa. Estamos a construir um projeto aqui no Gil Vicente, o clube está a crescer, vai fazer algumas alterações. Os jogadores valorizaram-se e isso pode ser contraproducente para nós. Precisamos de sangue novo. A liga portuguesa é muito difícil. Ficar de sexto para cima todo o campeonato é muito difícil. De décimo para cima é o mínimo que podemos exigir para a próxima época.»