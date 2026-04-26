César Peixoto anteviu a receção desta segunda-feira ao Casa Pia que fecha a jornada 31 da Liga. O técnico do Gil Vicente prevê um adversário competente num jogo exigente, mas promete uma reação da equipa e perspetiva o regresso aos bons resultados. O treinador de 45 anos abordou ainda a luta pelos lugares europeus, objetivo possível de alcançar para a equipa de Barcelos. O Gil Vicente procura uma vitória para pressionar o Famalicão no quinto lugar da classificação.

Dar uma resposta ao último resultado negativo (0-1 diante do Vitória)

«Queremos dar uma boa resposta ao último jogo e continuar a lutar pelo nosso objetivo. A equipa tem sido consistente ao longo da época e não é um resultado menos positivo que vai mudar aquilo em que acreditamos.»

Elogios a um Casa Pia «muito competente»

«É uma equipa bem organizada, que sabe o que faz dentro de campo, muito competente nos vários momentos do jogo. Vai ser um jogo exigente, onde teremos de estar ao nosso melhor nível.»

Estratégia para a vitória num jogo «muito físico»

«Temos de estar fortes nos duelos. Talvez venham pressionar alto, vendo que no último jogo tivemos algumas dificuldades na construção na primeira fase, mas vamos estar preparados para isso.»

Luta pelos lugares europeus

«Já assumimos essa luta e não temos medo disso. É um objetivo que faz sentido pela época que estamos a fazer. A equipa tem qualidade para estar nesta discussão e queremos ir até ao fim,»

Um objetivo importante, mas que não traz pressão

«Não vejo isso como pressão negativa. Pelo contrário, é sinal de que estamos a fazer um bom campeonato. Temos de encarar isto com naturalidade e ambição. Se mantivermos esta consistência, acredito que podemos terminar a época com motivos para sorrir»

Para este jogo, César Peixoto não pode contar com Bamba e Elimbi, ainda lesionados, nem com o lateral Konan, suspenso por acumulação de cartões amarelos.