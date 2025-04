César Peixoto, treinador do Gil Vicente, classifica a receção ao Farense, marcada para este sábado, como uma «final» e, nesse sentido, apelou à equipa para estar em «alerta máximo» para o jogo da 31.ª jornada da Liga.

«O Farense é uma boa equipa, com bons jogadores, e se os subestimarmos podemos ter problemas. Vai ser um jogo difícil, mais uma final até ao fim do campeonato. Temos de estar em alerta máximo», afirmou o treinador na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico dos gilistas sublinhou que, apesar da vitória na última jornada [frente ao Nacional], a equipa não pode relaxar, considerando que «nada está resolvido» [nas contas pela manutenção].

«Ainda não consegui vencer em casa desde que cá estou e quero muito dar essa alegria aos nossos adeptos. Todos os jogos, seja em casa ou fora, estão a decidir épocas, seja para descer, ir à Europa ou ser campeão, e não podemos desperdiçar esta oportunidade para ficarmos mais tranquilos», referiu.

Ainda assim, César Peixoto reconheceu as qualidades do Farense, sublinhando que se trata de uma equipa organizada, com capacidade para causar dificuldades em vários momentos do jogo.

«O Farense é uma equipa organizada, agressiva nos duelos e forte nas transições ofensivas. Destaco também as bolas paradas, são muito agressivos, altos, e fazem muitos bloqueios. Temos de estar atentos a isso e tentar controlar esses momentos, porque podem criar dificuldades reais», prosseguiu.

O técnico dos galos considera ainda que a estabilidade emocional será decisiva nesta fase da época, frisando que o aspeto mental pode ser o fator determinante neste desafio, frente a um adversário que também pela luta manutenção.

«A componente mental é crucial. Tenho dito aos meus jogadores que quem estiver mais forte mentalmente vai alcançar os seus objetivos. Apesar de estarmos numa posição melhor que o Farense, sabemos que essas equipas podem crescer na dificuldade. Não podemos facilitar», defendeu.

Questionado sobre a abordagem da equipa face aos resultados dos adversários diretos, o treinador explicou que prefere focar-se no trabalho interno e no processo de crescimento.

«Pedi aos jogadores que não olhassem para a tabela, mas sim para o nosso processo e o que podemos controlar. De nada serve os nossos adversários diretos perderem se nós não ganharmos», explicou ainda.

O Gil Vicente, atualmente no 14.º lugar, soma 29 pontos, enquanto o Farense, no último posto, soma 21.