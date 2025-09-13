César Peixoto: «Tenho a certeza que vamos fazer mossa em Braga»
Treinador do Gil Vicente quer aproveitar momento menos bom da equipa de Carlos Vicens
Treinador do Gil Vicente quer aproveitar momento menos bom da equipa de Carlos Vicens
César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Sp. Braga na Pedreira, jogo da 5.ª jornada da Liga marcado para as 20h30 de domingo.
O Sp. Braga vem de dois empates consecutivos no campeonato. O Gil Vicente vai aproveitar essa pressão extra do adversário?
«A nossa estratégia passa por pôr em prática o nosso ADN e, depois, por aproveitar todos os pontos débeis que detetámos na análise que fizemos ao Braga. Esse aspeto também é importante, é natural que estejam mais ansiosos e queiram retomar as vitórias. É uma equipa que investiu muito, se calhar o maior investimento da sua história, as coisas não têm corrido como esperam e temos que aproveitar e jogar com isso também».
O Gil Vicente vem de uma vitória sobre o Moreirense (2-0), até agora só perdeu com o FC Porto (0-2) e está a dois pontos do Sp. Braga.
«Quero um Gil Vicente a jogar de igual para igual, olhos nos olhos e a lutar pelos três pontos. Não vão jogar fechados e a explorar o contra-ataque. Não foi isso que treinámos, mas por vezes isso acontece porque eles nos empurram. Mas, tenho a certeza que vamos fazer mossa e que vamos lutar pelos três pontos em Braga.»
Três dos quatro golos da equipa foram marcados pelos avançados Pablo (dois) e Gustavo Varela.
«É uma posição que vive de golos e é importante para a sua confiança, fico feliz por eles. Mas, não analiso os avançados só pelos golos, no Gil Vicente são os primeiros a defender, a ativar a pressão e isso conta muito para mim e também gosto que o resto dos jogadores façam golos.»
Bamba, Carlos Eduardo e Tidjany Touré continuam de fora devido a lesão, enquanto Joelson, um dos últimos reforços, ainda não está nos níveis físicos pretendidos, revelou ainda o técnico.