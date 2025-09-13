César Peixoto, treinador do Gil Vicente, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Sp. Braga na Pedreira, jogo da 5.ª jornada da Liga marcado para as 20h30 de domingo.

O Sp. Braga vem de dois empates consecutivos no campeonato. O Gil Vicente vai aproveitar essa pressão extra do adversário?

«A nossa estratégia passa por pôr em prática o nosso ADN e, depois, por aproveitar todos os pontos débeis que detetámos na análise que fizemos ao Braga. Esse aspeto também é importante, é natural que estejam mais ansiosos e queiram retomar as vitórias. É uma equipa que investiu muito, se calhar o maior investimento da sua história, as coisas não têm corrido como esperam e temos que aproveitar e jogar com isso também».

O Gil Vicente vem de uma vitória sobre o Moreirense (2-0), até agora só perdeu com o FC Porto (0-2) e está a dois pontos do Sp. Braga.

«Quero um Gil Vicente a jogar de igual para igual, olhos nos olhos e a lutar pelos três pontos. Não vão jogar fechados e a explorar o contra-ataque. Não foi isso que treinámos, mas por vezes isso acontece porque eles nos empurram. Mas, tenho a certeza que vamos fazer mossa e que vamos lutar pelos três pontos em Braga.»

Três dos quatro golos da equipa foram marcados pelos avançados Pablo (dois) e Gustavo Varela.

«É uma posição que vive de golos e é importante para a sua confiança, fico feliz por eles. Mas, não analiso os avançados só pelos golos, no Gil Vicente são os primeiros a defender, a ativar a pressão e isso conta muito para mim e também gosto que o resto dos jogadores façam golos.»

Bamba, Carlos Eduardo e Tidjany Touré continuam de fora devido a lesão, enquanto Joelson, um dos últimos reforços, ainda não está nos níveis físicos pretendidos, revelou ainda o técnico.