César Peixoto, na sala de imprensa, disse que se assistiu a um excelente jogo de futebol. Reconheceu que o Rio Ave esteve melhor na primeira parte, mas que os gilistas foram superiores na segunda. O técnico diz que a equipa continua na luta.

Análise ao jogo

Tinha dito que ia ser um bom jogo e foi. Duas boas equipas, a tentar a ganhar melhor. Na primeira parte o Rio Ave melhor, com algumas dificuldades na pressão. No intervalo corrigimos e depois fomos muito mais equipa, apesar do rio Ave ter tido uma grande ocasião, nós estivemos sempre por cima. Faltou definir melhor, podíamos ter feito um golo, mas não conseguimos e levamos um ponto. Queríamos mais, não saímos satisfeitos. Fica um bom jogo que valoriza o campeonato português. Vamos frustrados porque queríamos levar os três pontos para Barcelos.

Foi uma oportunidade perdida?

Claro que queríamos ganhar. Não olhamos para nenhum jogo que não seja ganhar os três pontos e os jogadores estarem frustrados é bom, ficava chateado era se empatasse e eles não estivessem preocupados. Esta ambição e vontade de vencer é o que nos move. Se calhar no início da época ninguém acreditava no Gil Vicente. É natural que os jogadores se sintam frustrados quando não ganham porque obrigatoriamente propomos sempre a equipa para ganhar. Continuamos na luta, podíamos ter passado para a frente, mas o futebol é isto e enquanto houver competição, vamos lutar.