Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Estoril (0-1), no Estádio António Coimbra da Mota, no jogo de abertura da 26.ª jornada da Liga:

Duas derrotas consecutivas abalam a equipa que vinha de uma série de jogos a pontuar?

- Da mesma forma em que também não entrámos em euforia no momento em que conseguimos resultados positivos, também não vamos mudar tudo agora. Sabemos que o futebol nesta altura trás muitas dificuldades acrescidas, a luta pelos pontos cria maiores dificuldades na organização. Na globalidade, fizemos um bom jogo, o Estoril jogou muito em contra-ataque, nós também tivemos oportunidades para marcar, mas não conseguimos efetiva-las. Não foram muitas, foram quatro situações mais claras. Acima de tudo, não fomos eficazes, noutras situações idênticas fomos mais eficazes e conseguimos pontos.

O golo madrugador atrapalhou a estratégia?

- Não podemos conceder esse tipo de golos em transições, não podemos ir atrás do resultado logo após o primeiro minuto. Encontrámos uma equipa que foi totalmente reformulada ou que foi reformulada em parte e que se encontra a vencer logo a abrir. Isso dá uma moral acrescida. O golo vale muito mais do que o golo em si.