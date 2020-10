Denis, guarda-redes do Gil Vicente, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 5.ª jornada da Liga:

[Ainda defendeu um penálti, acreditou que podia levar pontos daqui?]

- A nossa equipa sabia que ia ser um jogo difícil, mas acreditamos no nosso trabalho. Não é qualquer equipa que vem aqui no Dragão e pressiona o FC Porto como a gente pressionou. Procuramos o golo a todo o momento, mas infelizmente sofremos um golo no finalzinho do primeiro tempo, mas a equipa está de parabéns pela entrega. O resultado não é o que queríamos, queríamos somar pontos, mas agora é erguer a cabeça e continuar a trabalhar.

[O Gil Vicente esteve sempre equilibrado]

- Exatamente, a nossa equipa tem uma forma de jogar, temos vindo a trabalhar isso, conseguimos fazer o que o professor queria, conseguimos pressionar, pressionámos alto, principalmente na parte final do jogo, procuramos o golo a todo o custo, mas infelizmente não aconteceu. Agora temos de descansar, porque quarta-feira temos outro jogo difícil [com o Sporting].