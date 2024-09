Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, em declarações à BTV, depois da derrota no Estádio da Luz, diante do Benfica (1-5), em jogo da 7.ª jornada da Liga:

Boa exibição do Gil Vicente no Estádio da Luz, mas o resultado caba por ser mau…

- Sinceramente, acho que já disse tudo. Acho que fizemos um bom jogo. É incrível sair daqui com a sensação que fizemos um bom jogo e perdemos 5-1, parabéns ao Benfica.

O que faltou na segunda parte para o Gil já não conseguir esticar o jogo como tinha feito na primeira parte?

- Prefiro não comentar. Acho sinceramente que os jogos já são difíceis. Parabéns ao Benfica. O Benfica jogou bem, mereceu ganhar, está num bom momento. Acho que nós fizemos um bom jogo, o resultado é pesado, mas parabéns ao Benfica.