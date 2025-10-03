César Peixoto anteviu, nesta sexta-feira, a receção do Gil Vicente (5.º) ao Estrela da Amadora (11.º) neste sábado (15h30). O treinador do emblema de Barcelos confirmou que os lesionados Bamba, Tidajny Touré e Carlos Eduardo continuam de fora.

Foco e racionalismo

«É um erro criar objetivos maiores para a classificação, é muito cedo. Fizemos um bom jogo na Luz, mas não trouxemos pontos. Queremos vencer e ser competitivos em todos os jogos. O nosso objetivo é lutar pelos três pontos, independentemente do adversário. Sentimos uma frustração enorme na Luz, porque fizemos um bom jogo e merecíamos ter trazido qualquer coisa. Mas do passado vivem os museus. O Estrela da Amadora pode complicar a nossa vida.»

«É uma equipa com qualidade, com bons jogadores. Temos de manter a nossa estabilidade, resiliência e consistência. Jogando em casa, temos de nos assumir como favoritos e lutar pelos três pontos, seja contra quem for.»

João Nuno, o novo timoneiro do Estrela

«É sempre uma incógnita. Fomos analisar e ver o que fazia no Belenenses e em equipas anteriores. Trabalhámos para a possibilidade de haver surpresa.»

Pausa para seleções

«Eu gostava de continuar a competir. Acho que a equipa está num bom momento. Mas também podemos aproveitar para evoluir, trabalhar questões individuais e coletivas, defensivas e ofensivas. O nosso desafio é retomar na máxima força. Quem jogar contra nós sabe que vai encontrar uma equipa competitiva, ofensiva, organizada e que nunca vira a cara à luta. No final faremos as contas.»

