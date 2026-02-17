Gil Vicente
FOTOS: «heróis» do Gil Vicente preparados para o Carnaval
Clube recorreu à Inteligência Artificial para mascarar o plantel
O Gil Vicente aderiu ao Carnaval e, com recurso à Inteligência Artificial, mascarou boa parte do plantel, transformando os jogadores em personagens de heróis de ficção.
Luís Esteves, Zé Carlos, Santi Garcia, Hector Hernandez, António Espigares, Carlos Eduardo, Murillo, Gustavo Varela, Ghislain Konan, Facundo Cáseres, Lucão e Tidjany Touré foram os modelos eleitos para esta «brincadeira» do clube de Barcelos.
