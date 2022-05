O Gil Vicente tinha apelado aos adeptos uma «enchente» para a receção ao Tondela e os adeptos corresponderam de tal forma que esgotaram os bilhetes para o jogo deste domingo que pode confirmar a qualificação da equipa de Barcelos para as competições europeias.

A equipa comandada por Ricardo Soares está no quinto lugar da classificação, com mais três pontos do que o Vitória de Guimarães, e só precisa de um empate este domingo para garantir a presença nas competições europeias na próxima época.