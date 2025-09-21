Duas bicadas de Pablo e Joelson valeram ao Gil Vicente a conquista dos três pontos e a subida ao 3.º lugar da Liga – à espero do que fazem Famalicão e Sporting. Os gilistas foram superiores durante quase todo o encontro e justificaram por inteiro o triunfo.

A equipa de César Peixoto ainda só perdeu uma vez, diante do líder FC Porto, e soma 13 pontos. Os dragões foram os únicos a conseguir marcar golos aos galos. Pablo somou mais um golo, leva quatro, enquanto Joelson teve uma estreia de sonho pelos barcelenses: primeiro jogo, primeiro golo.

O Estoril quase não existiu na primeira parte e só no início da segunda é que conseguiu dar um ar da sua graça. A formação canarinha acabou depenada por um galo sedento de pontos e continua na 12.ª posição, com apenas cinco pontos.

As duas alterações de Ian Cathro a cinco minutos do intervalo fazem transparecer a exibição pálida do Estoril no primeiro tempo. Em 45 minutos, a formação canarinha fez apenas um remate na direção da baliza gilista, encaixado por Andrew, e, no resto do tempo, foram os galos que mandaram. César Peixoto foi a jogo com o onze que saiu de Braga com os três pontos, enquanto Ian Cathro mudou apenas uma peça depois do triunfo caseiro diante do AVS – Tiago Parente no lugar de Pedro Amaral.

Desde o primeiro minuto que o Gil Vicente assumiu as despesas do jogo. O Estoril não pressionava alto e esperava pela turma gilista no seu meio-campo. No entanto, os galos tinham uma forte dinâmica ofensiva e não permitiam recuperações de bola, sendo também mais agressivos na hora de defender.

Os galos adiantaram-se no marcador à passagem da meia hora. Luís Esteves foi carregado na área e, na conversão da grande penalidade, Pablo não perdoou. Logo a seguir, o avançado brasileiro podia ter ampliado a vantagem. Desmarcado por Luís Esteves, tentou fintar Robles e a defesa canarinha acabou por resolver. Até ao descanso, os de Barcelos estiveram sempre mais perto de marcar do que os visitantes.

O Estoril entrou no segundo tempo mais afoito e com maior posse de bola, perante um Gil Vicente mais expectante. A turma canarinha, que equipou de branco, ficou perto de marcar por duas vezes, valendo a atenção de Andrew. Primeiro, foi Fabrício a aparecer na cara do golo, mas o guarda-redes brasileiro fez bem a mancha. Logo depois, após livre, João Carvalho desviou de cabeça ao primeiro poste para mais uma parada de Andrew.

Os galos perceberam que não podiam adormecer e voltaram a pegar no jogo. César Peixoto acompanhou com alterações na equipa. O mesmo fez Ian Cathro, arriscando tudo para chegar à igualdade. Até ao final, o Gil Vicente esteve sempre mais perto de marcar e acabou por conseguir. Gustavo Varela apareceu em velocidade pela direita e cruzou para Joelson fazer o segundo. Triunfo confirmado do galo e a 3.ª posição no campeonato, à condição.

FIGURA: Pablo (Gil Vicente)

E vão quatro golos no campeonato, terceiro jogo consecutivo a marcar. Pablo voltou a decidir o encontro com mais um golo, tendo apontado mais de metade dos golos da equipa. O avançado brasileiro esteve em altas neste encontro, não parando de correr um minuto e a ser o primeiro a ajudar a equipa a defender.

MOMENTO DO JOGO: Dupla defesa de Andrew

O Estoril entrou melhor para o segundo tempo e esteve perto de marcar por duas ocasiões. Em ambas, Andrew fechou a baliza e impediu que os canarinhos marcassem. Primeiro, foi Fabrício que, isolado, não conseguiu bater o guardião brasileiro. Depois, foi João Carvalho a tentar e a ter o mesmo efeito prático.

POSITIVO: Estreia de Joelson

Foi uma estreia de sonho! Joelson vestiu pela primeira vez a camisola do Gil Vicente e a estreia foi assinalada com um golo. O extremo entrou no decorrer do segundo tempo para o lugar de Agustín e quando teve oportunidade, marcou, confirmando o triunfo dos galos.