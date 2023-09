Dez anos depois o Gil Vicente voltou a vencer o Estoril num jogo de loucos! Os galos dominaram quase toda a primeira parte e foram para o descanso com três golos de vantagem. Os estorilistas entraram cheios de garra para o segundo tempo, reduziram, mas resposta gilista veio em dose dupla. Quando se esperava que o resultado estivesse feito, a equipa canarinha fez mais dois e ainda acertou uma bola no poste.

Quatro jogos depois, o Gil Vicente regressa aos triunfos, volta a marcar cinco golos, e dá um salto na tabela. O Estoril tem ainda muito trabalho pela frente, no entanto, com a determinação que entrou no segundo tempo, o futuro será bem mais risonho.

Muitas mudanças dos dois lados

Depois de duas semanas sem competição, Vítor Campelos aproveitou para dar ritmo competitivo a alguns jogadores e recuperar outros, como foi os casos de Félix Correia e Murilo, lançados no onze. Depú também entrou a titular e Martim Neto substituiu o ‘tocado’ Fujimoto. Relegados para o banco de suplentes foram Marlon, Tidjany Touré e Baturina.

Álvaro Pacheco imitou o homónimo gilista e também protagonizou quatro alterações no onze, em relação ao jogo com o Boavista. Saíram Raúl Parra, João Marques, Alejandro Marqués e Rodrigo Gomes e entraram Volnei, Heriberto, Cassiano e Koindredi, este último em estreia a titular.

Neste jogo de bastidores, o técnico dos galos acabou por levar a melhor. O Gil Vicente entrou mais afoito, com boa troca de bola e maior dinâmica, acabando por se adiantar no marcador logo aos dez minutos. Jogada de Félix Correia na esquerda, libertou no meio onde Pedro Tiba, à entrada da área, a rematar para o primeiro. Pouco depois, Dominguez assistiu para a emenda de Depú, que viu Daniel Figueira negar o golo com uma excelente defesa.

O Estoril demorou meia hora para entrar no jogo. Quando o fez, ficou muito perto de marcar por duas ocasiões. Primeiro, Volnei, de livre direto, acertou em cheio no poste! Depois, após oferta de Leonardo Buta, Heriberto isolou-se, mas acabou por rematar frouxo e à figura de Andrew. Contudo, no melhor momento da turma canarinha, foi o Gil Vicente a marcar.

Jogada pela direita de Zé Carlos, coloca no meio em Maxime Dominguez que remata de pé esquerdo contra um adversário e, na recarga, remata de direito para lá para o sítio onde a coruja mora. Ainda antes do fecho da primeira parte, Heriberto deu mão na área e João Gonçalves assinalou de pronto grande penalidade. Murilo, na conversão, fez o terceiro.

Ora marcas tu, ora marco eu

Se o caro leitor achou que a primeira parte foi intensa, então delicie-se com a segunda. Álvaro Pacheco fez três alterações em tempo de intervalo e o Estoril entrou com tudo no segundo tempo, reduzindo seis minutos após o reatamento de grande penalidade. Mais uma mão na área, desta vez de Zé Carlos, e Cassiano, da marca de onze metros, não perdoou.

Mas a resposta dos galos foi feroz e imediata. Félix Correia pegou no esférico a meio do meio-campo, foi por ali fora e, à entrada da área, rematou para golo. Um minuto depois, após canto, entrada fulgurante de Depú a cabecear para o fundo das redes. Desengane-se quem pensava que o jogo estava terminado. Os estorilistas não baixaram os braços e continuaram em busca do golo.

Rodrigo Gomes punha a cabeça em água à defensiva local e criava uma nova jogada de golo. Rápido pela esquerda, cruzou para Cassiano que, depois de perceber que estava sem ângulo, amorteceu para a certeira de João Marques. Pouco depois, novamente Rodrigo a entrar na área pela esquerda e a assistir Cassiano, que rematou ao poste. Vítor Campelos mexia na equipa para tentar parar o ímpeto ofensivo canarinho, mas não conseguia.

O Estoril acabou por marcar o terceiro. Após pontapé de canto, o esférico fica a pingar na área e, quase sem ângulo, Cassiano com um pontapé de bicicleta faz golo. Que jogo! Até ao final, os galos cerraram fileiras e fecharam a sete chaves o triunfo.