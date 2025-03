O Gil Vicente perdeu esta sexta-feira com os ingleses do Brentford (0-1), em Londres, num jogo-treino entre os dois clubes que, na quinta-feira passada, celebraram um protocolo de colaboração estratégica.

Um jogo realizado no Centro de Treinos Robert Rowan, em Londres, e que ficou decidido com um remate de longa distância do jovem avançado Romelle Donovan.

A equipa de Barcelos, comandada por César Peixoto, viajou para Inglaterra na sequência de um protocolo de colaboração estratégica, assinado na quinta-feira, entre os responsáveis dos dois clubes.

O acordo assinado entre gilistas e o Brentford, atual 11.º classificado da Premier League, contempla a partilha de metodologias, inovação e boas práticas, sem que haja participações financeiras de parte a parte.

O protocolo prevê ainda uma troca de conhecimentos para impulsionar o desenvolvimento dos clubes e dos seus atletas.

Logo após este jogo-treino, a comitiva do Gil Vicente regressou a Portugal, onde irá preparar o jogo em atraso com o Benfica, em Barcelos, jogo relativo à 24.ª jornada da Liga e que está marcado para a próxima sexta-feira.