O Gil Vicente assinalou esta segunda-feira que registou um recorde de assistências na presente temporada no Estádio Cidade de Barcelos com um número total muito próximo dos 100 mil espectadores [93,437].

O clube já tinha batido o recorde na temporada passada, mas, agora, já superou os números da temporada de 2023/24. «Em 2023-24 estabelecemos os recordes que quebramos esta temporada. O mote para 2025-26 é de tornarmos estes números ainda maiores», escreve o clube minhoto numa mensagem difundida nas redes sociais.

Ainda com uma jornada por disputar [Gil Vicente despede-se da Liga, na sexta-feira, em Vila do Conde, frente ao Rio Ave], o clube já conta com mais 9 mil espectadores do que na temporada passada, contando com um média de 5.496 espectadores por jogo [mais 526 por jogo do que na época passada], o que significa uma taxa de ocupação média de 45,7 por cento [mais 5 por cento do que em 2023/24].