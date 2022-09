FIGURA: Murilo (Gil Vicente)

Após grave lesão e paragem prolongada de nove meses, Murilo regressou aos jogos e fê-lo em grande estilo. O avançado do Gil Vicente saltou do banco, já no decorrer do segundo tempo, para marcar o golo que valeu a igualdade aos galos, depois de terem estado a perder por 2-0. Para quem tanto sofreu, este golo e a emoção demonstrada após ter marcado, foi merecida.

MOMENTO DO JOGO: Golo do empate

Depois dos galos estarem a perder por 2-0, o golo do empate é incontornavelmente o momento do encontro. Aburjania tirou cruzamento da direita, os vilacondenses foram pouco expeditos a aliviar o esférico e Murilo apareceu de trás a rematar para golo, levando o público ao rubro.

OUTROS DESTAQUES

Guga (Rio Ave): Esteve no melhor e no pior da equipa. Marcou o golo que deu vantagem ao Rio Ave, ainda no primeiro tempo. Estava a fazer um bom jogo, mas acabou por ser expulso e deixar a equipa reduzida a dez até ao final da partida.

Aziz (Rio Ave): Já leva cinco golos na Liga. O possante avançado do Rio Ave, depois de já ter marcado, por exemplo, a FC Porto e Sp. Braga, voltou a fazer o gosto ao pé. A passe de Ukra, Aziz fez o segundo golo vilacondense e dava uma vantagem que parecia confortável.

Fran Navarro (Gil Vicente): O goleador-mor do Gil Vicente já leva quatro golos no campeonato e seis na temporada. Hoje não esteve particularmente inspirado, mas acabou por fazer o golinho da praxe, que fez os galos acreditar que ainda era possível chegar, pelo menos, ao empate.