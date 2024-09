FIGURA: Fujimoto (Gil Vicente)

Aos 90 minutos foi vê-lo ganhar um sprint a Paulo Oliveira e assistir Diego Collado que falhou o alvo. Fujimoto esteve com o turbo ligado durante toda a partida e quase todas as jogadas de perigo do Gil Vicente passaram por ele. Tem energia inesgotável e foi dos que mais lutou para dar os três pontos aos galos.

MOMENTO DO JOGO: Cortes que valem pontos

O Sp. Braga teve mais posse de bola, mas foi o Gil Vicente que dispôs das melhores oportunidades de golo. Em duas dessas ocasiões, valeu dois cortes em cima da linha de baliza a evitar o golo. O primeiro, de Paulo Oliveira, ainda na primeira metade a evitar que Touré marcasse. Na etapa complementar, foi Yuri Ribeiro a evitar, em cima da linha, o tento de Mboula.

OUTROS DESTAQUES

Gabri Martínez (Sp. Braga): Foi o jogador mais ativo da formação bracarense e o único a conseguir desequilibrar. Foi sempre pelo lado de Gabri Martínez que o Sp. Braga criou perigo e pertenceu a ele a primeira ocasião da partida.

Félix Correia (Gil Vicente): Excelente compromisso com a equipa. Félix Correia é um jogador muito ofensivo, com excelente técnica, mas frequentemente vê-se o jogador na defesa a ajudar a equipa. Esteve na jogada, já na segunda parte, que quase valia o golo do triunfo dos galos.