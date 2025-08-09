César Peixoto, treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa, após o triunfo frente ao Nacional, na Choupana (2-0), na jornada inaugural da Liga.

«A vitória foi muito difícil, num campo tradicionalmente difícil. Hoje [sábado], com o vento, a relva seca e um bocadinho alta, era difícil pormos em prática o que queremos. Acabámos por vencer bem, mas não entrámos bem, muito reativos e não proativos. Os extremos não estavam a entender o tempo de pressão. A partir do momento em que consegui transmitir o que queria, a equipa começou a complicar a vida do Nacional.»

«Na segunda parte amarrámos a organização, conseguimos suster o Nacional e depois gerir, num jogo que não foi bem jogado. Acabámos por vencer bem, mas podíamos ter feito mais um golo. A equipa soube adaptar-se e ser madura, teve uma alma tremenda.»