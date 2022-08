O treinador do Gil Vicente, Ivo Vieira, considerou este domingo que a participação nas competições europeias «fez a equipa crescer», querendo-o mostrar já esta segunda-feira, no duelo com Vizela, da quarta jornada do campeonato.

«Agora que terminou a prestação nas competições europeias temos de nos focar no campeonato que é o nosso principal objetivo. Podemos dizer que, pelos jogos que fizemos, crescemos como equipa e agora vamos nos empenhar em ter uma boa prestação na tabela classificativa e somar pontos», disse o treinador gilista.

Ivo Vieira antecipou «um jogo difícil pela natureza do adversário», esperando um Vizela «de luta, garra e bem orientado».

«A dificuldade será pela qualidade do Vizela e pelas características do ambiente que se vive naquele estádio. Mas isso também é apelativo para o jogo. Temos de estar preparados para tudo e, sobretudo, ter uma abordagem competente», analisou o técnico de 46 anos.

O Gil Vicente joga esta segunda-feira no terreno do Vizela, numa partida agendada para as 21h15, a arbitragem estará ao cargo de Manuel Oliveira.